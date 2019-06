Oproep tot ‘verzorgde benen’ wekt verbazing

D66-fractieleider Rob Jetten is „zeer verbaasd” over een tweet van het ministerie van Sociale Zaken waarin dit departement vrouwen oproept met „(verzorgde) blote benen” op hun werk te verschijnen. „Op echt warme dagen draagt 14 procent een (korte) rok met blote benen naar het werk. Maar wel met dichte schoenen”, voegt het departement er nog aan toe.

„Het lijkt me niet dat ministeries zich op dit soort warme dagen moeten bemoeien met de outfit die mensen dragen”, zegt Jetten. Hij heeft al een appje naar het departement gestuurd, waar zijn partijgenoot Wouter Koolmees minister is. Daarin staat dat er wat Jetten betreft sprake is van „een misplaatste tweet”. „Ik hoop dat Sociale Zaken snel kan aangeven dit dit niet de bedoeling is”, zegt de D66-fractievoorzitter.