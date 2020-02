Oproep minister: keer je tegen discriminatie Chinezen om virus

Discriminatie van Chinezen uit angst voor het coronavirus is onacceptabel, vindt minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Hij roept iedereen op mensen met een Aziatisch uiterlijk niet te stigmatiseren. De minister hoopt op een plekje in het Jeugdjournaal om dat ook aan kinderen nog eens uit te leggen.

Onder meer CDA en GroenLinks vroegen Bruins zich uit te spreken over de narigheid die mensen met een Aziatisch uiterlijk of Aziatische komaf sinds de uitbraak van het virus soms ondervinden. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet vroeg vooral aandacht voor kinderen. Ze hoort verhalen over kinderen die zich in hun trui verstoppen als ze iemand tegenkomen met Aziatische trekken. „Niet uit kwade bedoelingen”, maar het kan wel pijn doen, vreest ze.

Bruins benadrukt dat stigmatisering uit den boze is. Dat mag „nooit niet, ook in verband met het coronavirus niet”. Hij vindt „dat we daar allemaal werk van moeten maken” en „de minister misschien een beetje extra”. Hij gaat het Jeugdjournaal vragen of hij dat nog eens mag komen onderstrepen.