Oproep minister: blijf mbo’ers stageplaatsen aanbieden

Bedrijven en onderwijsinstellingen moeten met „creatieve oplossingen” komen om in coronatijd toch stage- en leerwerkplekken te kunnen blijven aanbieden. Die oproep doen onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland bij de opening van het mbo-jaar in Zwolle.

„Het opdoen van praktijkervaring is cruciaal voor mbo-studenten, maar het vinden van een stage wordt steeds lastiger”, zegt Van Engelshoven. „Daar maak ik me grote zorgen om. Juist in sectoren waarin we zo hard mensen nodig hebben kom je er namelijk niet zonder stageplek.” Ze roept bedrijven op te blijven investeren in de vakmensen van morgen.

„Wij begrijpen heel goed dat veel ondernemers nu wel iets anders aan hun hoofd hebben en alles erop is gericht om hun bedrijf in de benen te houden”, zegt Vonhof. Toch doet ook hij een dringende oproep aan erkende leerbedrijven die wellicht in wat minder zwaar weer zitten, om toch stageplaatsen aan te bieden.

Vonhof noemt dat ook in het belang van het bedrijfsleven zelf. Hij wijst erop dat veel sectoren voor deze crisis al kampten met een enorm tekort aan goed opgeleide vakmensen. „Die kant gaan we straks anders weer op, met alle gevolgen van dien.”