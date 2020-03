Oproep aan tankstations: help truckers uit de brand

Tankstations moeten vrachtwagenchauffeurs uit de brand helpen nu ze niet meer terechtkunnen bij de wegrestaurants en chauffeurscafés, vindt de BOVAG. Minister Cora van Nieuwenhuizen „juicht de oproep toe”.

Juist nu sommige truckers overuren werken om bijvoorbeeld de supermarkten te bevoorraden, komen ook zij in de knel door de maatregelen tegen het oprukkende coronavirus. Chauffeurs die normaliter een hapje eten bij een wegrestaurant of zich opfrissen bij een truckerscafé, staan nu voor een dichte deur.

Van de 4100 tankstations in Nederland heeft de helft minstens een wc of wat eten en drinken te bieden, stelt de BOVAG, waarvan de leden een flink deel van die stations beheren. Pomppersoneel kan eten en drinken zonder bezwaar meegeven aan truckers, want afhalen van eten is nog toegestaan. Stel dan meteen ook toiletten en douches „ruimhartig beschikbaar”, vraagt de belangenvereniging van de autobranche.