Oproep 21 staatshoofden om te gaan stemmen

21 Europese staatshoofden hebben donderdag een oproep gedaan aan Europeanen om een stem uit te brengen bij de Europese verkiezingen van 23 tot en met 26 mei. „Het is u, de Europese burger, die beslist welk pad de Europese Unie zal volgen”, schrijven de presidenten in een verklaring. „Het is noodzakelijk dat we ons allemaal actief inzetten voor het grootse idee van een vreedzaam en geïntegreerd Europa.”

De oproep is ondertekend door de presidenten van Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Ierland, Griekenland, Kroatië, Cyprus, Hongarije, Portugal, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en de drie Baltische staten.

De staatshoofden zeggen van mening te verschillen over hoe de toekomst eruit moet zien. „Maar we zijn het erover eens dat Europese integratie en eenheid essentieel is en dat we willen doorgaan met Europa als een unie.”

„De gevolgen van klimaatverandering, terrorisme, globalisering en migratie stoppen niet bij de nationale grenzen”, vervolgt de verklaring. „Samenwerking in een sterke EU is de enige manier om die uitdagingen aan te gaan. De gekozen leden van het EU-parlement bepalen samen met de lidstaten welke regels gelden in Europa en waaraan EU-geld moet worden uitgegeven. Daarom roepen we u op uw stemrecht te gebruiken.”