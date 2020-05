Oprichter Jan Nagel wil partijvoorzitter van 50PLUS worden

Jan Nagel, erevoorzitter en oprichter van 50PLUS, wil voorzitter worden van de partij. Hij zei bij Op1 dat hij lang had geaarzeld maar na overleg met zijn kinderen en zijn vrouw, die hem aanspoorde het te doen, heeft besloten dat hij het inderdaad wil gaan doen.

De ouderenpartij wordt al jaren verscheurd door ruzies. De afgelopen weken kwamen de conflicten tot een climax door het vertrek van fractievoorzitter Henk Krol en het aangekondigde vertrek van partijvoorzitter Geert Dales. De fractie in de Tweede Kamer had het vertrouwen opgezegd in Dales. Alleen Krol bleef hem steunen. De laatste is een nieuwe partij begonnen.