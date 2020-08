Oppositiepartijen willen dinsdag debat over zorgsalarissen

Oppositiepartijen GroenLinks, PVV, PvdA en SP willen aanstaande dinsdag opnieuw debatteren over de door hen gewenste salarisverhoging voor werknemers in de zorg. Of de Kamer na het debat van woensdag opnieuw terugkomt van het reces is de vraag: als de hele oppositie het verzoek steunt, moet nog ten minste één coalitiepartij hetzelfde doen.

De gemoederen in het Kamerdebat liepen woensdag hoog op, nadat PVV-voorman Geert Wilders een hoofdelijke stemming had aangevraagd over zijn voorstel voor hogere salarissen in de zorg. Er waren meer leden van de oppositie dan de coalitie in de Kamer aanwezig, waardoor de motie het zou hebben gehaald. Bij eerdere stemmingen over een vergelijkbaar voorstel, waarbij alle 150 Kamerleden aanwezig waren eindigde de stemming in een gelijke uitslag, waardoor het niet werd aangenomen.

Kamerleden van de coalitie verlieten het gebouw, waardoor er niet genoeg parlementariërs over bleven om de stemming door te laten gaan. De oppositie was woedend over de gang van zaken.

De coalitiepartijen wezen op een eerder gemaakte afspraak over hoofdelijke stemmingen in coronatijd. Omdat vanwege de coronacrisis veel Kamerleden vanuit huis werken, had de stemming eerder moeten worden aangevraagd, zeiden zij.

Volgens GL-voorman Jesse Klaver was het „weglopen van de regeringspartijen een klap in het gezicht van de zorghelden die ons door deze coronacrisis leiden. Die salarisverhoging moet er komen.”