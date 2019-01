Oppositie ziet ‘verkiezingsstunt’ Dijkhoff

De oppositie ziet de woorden van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff over het klimaatakkoord vooral in het kader van de komende provinciale verkiezingen. In de Telegraaf neemt de liberaal afstand van het akkoord en haalt uit naar coalitiegenoot D66.

„Is dit een verkiezingsstunt of wil de VVD écht iets doen?”, vraagt partijleider Lilian Marijnissen van de SP zich af op Twitter. „Deze tranen van Dijkhoff zijn nep.” Volgens Tweede Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren probeert een „doorzichtige Dijkhoff” in de verkiezingsstrijd Forum voor Democratie „voor te blijven met goedkope klimaathetze”.

„Het is hypocrisie in de tiende versnelling”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver in een verklaring over de woorden van Dijkhoff. „Het akkoord dat gesloten is door Nijpels (VVD), Wiebes (VVD), Rutte (VVD) en waar hij zelf nauw betrokken bij was.” Lodewijk Asscher (PvdA) vindt het een „aanfluiting” dat de VVD’er afstand neemt van het akkoord.

Volgens Geert Wilders van de PVV gelooft niemand Dijkhoff en de VVD meer na zijn uitspraken.