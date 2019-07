Oppositie ziet niets in ‘truc’ minister

De linkse oppositie is kritisch over de plannen van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) om Schiphol verder te laten groeien onder een reeks voorwaarden.

Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) ziet niets in de nieuwe aanpak, die volgens haar de deur wagenwijd openzet voor verdere groei. „Veiligheid, gezondheid, natuur en klimaat: alle grenzen zijn bereikt, maar de minister zet in op een wisseltruc. Nachtvluchten eraf, een veelvoud aan dagvluchten ervoor terug.”

Cem Lacim (SP) hekelt dat Van Nieuwenhuizen op de eerste dag van het Kamerreces met het plan voor Schiphol komt. „Zij neemt nu op eigen houtje de vlucht naar voren.” Het is een „schoffering van omwonenden”, vindt Lacim. „Vermindering van hinder is sowieso een vereiste, daar hoeft helemaal geen groei tegenover te staan.”

D66 steunt het plan van Van Nieuwenhuizen. De groei van Schiphol moet volgens de coalitiepartij niet vanzelfsprekend zijn. „Eerst belofte inlossen dat met schoner en stiller vliegen overlast minder wordt, het veiliger wordt en Schiphol zich netjes aan regels houdt”, zegt Kamerlid Jan Paternotte.

Ook Eppo Bruins van de ChristenUnie kan zich wel vinden in de plannen. „Vanaf nu betere handhaving, minder geluid en minder uitstoot. Eerst verdienen, dan groeien. Daarmee is de luchtvaart een ‘gewone’ sector geworden. Ongeclausuleerde groei is voorbij”, twittert hij.

De VVD, die al eerder af wilde van het plafond van 500.000 vluchten van en naar Schiphol, zegt dat de luchtvaart in Nederland het perspectief om te groeien nodig heeft „om te kunnen investeren in nieuwe, schonere vliegtuigen”. Kamerlid Remco Dijkstra benadrukt verder vooral het economische belang van Schiphol „voor de BV Nederland”.