Oppositie zet vraagtekens bij uitzetten Russen

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn er nog niet van overtuigd dat Rusland de strafmaatregelen heeft verdiend die Nederland en andere Europese landen hebben getroffen. Regeringspartijen reageren wel instemmend.

De SP stipt aan dat Nederland zelf geen bewijs heeft dat Rusland de hand had in de moordaanslag op dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury, maar de verdenkingen van de Britten op hun gezag overneemt. „Eerder kon minister Blok de schuldvraag niet beantwoorden”, brengt Kamerlid Sadet Karabulut in herinnering.

PVV-leider Geert Wilders vindt dat het kabinet verkeerde prioriteiten stelt. „Russische diplomaten worden zonder hard bewijs het land uitgezet, maar haatzaaiende imams mogen blijven en teruggekeerde Syriëgangers lopen vrij rond in onze straten”, twittert hij.

Regeringspartijen CDA en VVD vinden het juist goed dat Europese landen de druk op Rusland opvoeren.