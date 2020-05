Oppositie zeer kritisch over nieuw steunpakket

De oppositie is erg kritisch over het nieuwe steunpakket voor bedrijven dat het kabinet heeft aangekondigd. Vooral het schrappen van de zogenoemde ontslagboete voor bedrijven die hun hand ophouden maar toch mensen ontslaan, valt niet in goede aarde.

PVV-leider Geert Wilders vindt het schrappen van de ontslagboete „een gigantische blunder van het kabinet”. Hij noemt het „zeer ongepast en niet uit te leggen” dat bedrijven geholpen worden, maar straks wel ongestraft „werknemers op straat schoppen”.

PvdA-voorman Lodewijk Asscher spreekt van „een evidente fout” van het kabinet. „Ik maak me zorgen over wat dit betekent voor de levens van ongelooflijk veel mensen.” Hij roept het kabinet op „iets slimmers te bedenken” voor bedrijven die het echt niet kunnen redden zonder banen te schrappen.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen noemt het „onbegrijpelijk dat in dit pakket geen duidelijke afspraken gemaakt worden over het netjes in dienst houden van mensen”. Volgens haar is het „niet terecht” dat werknemers op die manier de rekening moeten betalen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver wijst erop dat grote bedrijven met een dubieuze belastingmoraal toch weer „bakken geld” aan steun kunnen krijgen. „Dan is het niet teveel gevraagd om te vragen: betaal, als je in beter tijden weer winst gaat maken, dit geld aan de samenleving terug. En voorkom ontslag van personeel.”