Oppositie wil opheldering fouten eindtoets

Partijen in Den Haag zijn geschrokken dat 11 procent van de basisschoolleerlingen een verkeerde uitslag op de eindtoets heeft gekregen. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen snel een debat met minister Arie Slob (Basisonderwijs).

"Stel je voor: je hebt net onder grote stress je eindtoets gemaakt en dan hoor je dat de resultaten van die toets helemaal niet klopten! Dat is niet uit te leggen", zegt Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA). Het is zaak dat er snel opheldering komt, zodat bij de getroffen kinderen de "middelbareschoolkeuze niet wordt vertraagd. Daarnaast moet de minister zo snel mogelijk uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren."

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld "vindt het heel erg dat hun vertrouwen in de eindtoets is geschaad, een toets die sowieso al zo vaak ter discussie staat. Daarnaast is het cruciaal dat we een wezenlijke discussie voeren over de waarde van de eindtoets. Moeten we dit nog willen?"

"Uiterst vervelend nieuws voor leerlingen bij wie ten onrechte schooladvies werd aangepast", twittert CDA’er Michel Rog. Ook Paul van Meenen (D66) spreekt van een "heel vervelend bericht. Minister en scholen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven. De toets levert al te veel stress op", twittert hij. "Het schooladvies is bepalend en dat is maar goed ook", zegt hij over het advies van de school dat leerlingen krijgen naast de toets.