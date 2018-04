Oppositie weer fel over „laks inlichten Kamer”

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer ergeren zich opnieuw zeer aan het kabinet, dat eerst de pers en pas daarna de Kamer zou informeren. Die klacht klinkt al langer, en ook Kamervoorzitter Khadija Arib sprak er het kabinet al eens op aan.

De PVV, de linkse oppositie en DENK vinden het „bespottelijk” dat de plannen van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) voor de verpleeghuiszorg al in de krant stonden voor hij ze naar de Kamer had gestuurd. Dat regeringspartij VVD over die plannen bovendien al een debat aanvroeg voordat zij ze volgens de PVV strikt genomen kon kennen, steekt de oppositie nog extra.

PVV-Kamerlid Fleur Agema voelt zich „buitenspel gezet” door het „gesjoemel” van het kabinet. Dat de pers voorrang krijgt op de Kamer is haar al een doorn in het oog, „maar ook de coalitie wordt eerst in stelling gezet voordat wij zelfs de krant kunnen lezen”. Ook de SGP wil binnenkort eens doorpraten over de manier waarop het kabinet de Kamer informeert.

Kamervoorzitter Arib gaf het kabinet vorige maand nog een uitbrander over „het verschijnsel dat de media eerder zijn geïnformeerd dan de Tweede Kamer”. Ze sloot bij haar brief aan minister-president Mark Rutte een lange lijst van voorbeelden in en noemde de praktijken „vanuit staatsrechtelijk oogpunt zeer ongewenst, zo niet onaanvaardbaar”.