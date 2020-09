Oppositie op ramkoers, ook coalitie kritisch op coronabeleid De Jonge

Minister De Jonge (Volksgezondheid) moet het dinsdagavond zoals verwacht flink ontgelden in het Tweede Kamerdebat over het weer oplaaiende coronavirus.

Vooral de oppositie neemt grote woorden in de mond. Door zijn handelen zou De Jonge het vertrouwen van de samenleving in het coronabeleid van het kabinet ondermijnen, is de kritiek.

De hardste verwijten kwamen van PVV-leider Wilders, DENK-Kamerlid Azarkan en Krol. „Als u het niet meer aankunt, meneer De Jonge, laat iemand anders het dan doen. We kunnen ons geen minister permitteren die het niet meer aankan”, aldus Wilders. Azarkan vroeg om meer regie door de minister-president („hij moet het niet overlaten aan een minister die het allemaal niet kan bolwerken”), Krol stelde voor dat De Jonge weer zou terugkeren naar het onderwijs.

Ook de SGP toonde zich kritisch. SGP-leider Van der Staaij vatte treffend samen om welke twee hete hangijzers het debat draait: de stroperigheid rond het opschalen van de laboratoriumcapaciteit en de schimmigheid rond de richtlijnen over mondkapjes.

Eind augustus informeerde De Jonge de Kamer over zijn strategie om de laboratoriumcapaciteit op te schalen. Belangrijke pijlers waren de aanschaf van nieuwe testmachines, mede omdat de testvloeistoffen waar veel bestaande machines op draaien wereldwijd schaars beginnen te worden. Verder wilde de minister in zee met laboratoria die gepoold konden testen (een cluster van monsters inéén) en sloot hij contracten af met buitenlandse laboratoria.

Onder meer door leveringsproblemen duurt het op orde brengen van de laboratoriumcapaciteit onverwacht lang. De GGD’s zijn daardoor genoodzaakt het aantal testen te beperken tot maximaal 28.000 per dag, terwijl er dagelijks zo’n 38.000 testverzoeken zijn. Van der Staaij wil weten of aanbestedingsperikelen een rol spelen bij de opgelopen vertraging.

Duidelijk is dat de oppositie geen genoegen neemt met de uitleg van het RIVM over de recente aanpassing van de richtlijn voor het dragen van beschermingsmiddelen door zorgwerkers buiten het ziekenhuis. Eigenlijk zijn mondkapjes nu altijd verplicht bij elke vorm van zorg aan (mogelijk) besmette patiënten. De uitzonderingsregel dat mondkapjes niet hoeven bij „vluchtige contacten” is geschrapt, volgens het RIVM omdat dit criterium in de praktijk niet te hanteren is.

De oppositie betwijfelt dat. GroenLinks-leider Klaver zinspeelde op de mogelijkheid dat het kabinet tegen het RIVM heeft gezegd: Jongens, de mondkapjes zijn schaars. Help ons een handje en pas de richtlijn aan.

De woordvoerders van VVD, CDA, D66 en CU speelden minder op de man, maar lieten wel doorschemeren dat beide centrale kwesties ook hen zwaar op de maag liggen. Opvallend was ook hun suggestie om in de communicatie zo eerlijk mogelijk te zijn. „Liever het eerlijke verhaal dan stoere taal”, sneerde het doorgaans ingetogen CU-Kamerlid Dik-Faber.

Één gezamenlijke wens legden de vier coalitiepartijen alvast op tafel: er moet weer „een vast stramien” van crisisoverleggen en persconferenties komen. Dat zal De Jonge dadelijk dus ook vast gaan aankondigen.

Opmerkelijk is dat de wegen van de PVV enerzijds en die van Forum voor Democratie/Van Hage anderzijds nu duidelijk uiteen gaan. Wilders gaat mee in de analyse van de oppositie dat De Jonge zijn zaakjes bij de dreigende nadering van de tweede coronagolf onvoldoende op orde heeft. Volgens Baudet en Van Haga overdrijft het kabinet de ernst van de crisis juist en is het tijd dat burgers hun vrijheden weer snel terugkrijgen.