Oppositie ontevreden over aanpassingen

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren kritisch op de wijzigingen in de nieuwe inlichtingenwet. Volgens de SP weigert de regering serieuze aanpassingen te doen aan de „sleepwet”, na het duidelijke ‘nee’ in het referendum. Ook GroenLinks ziet nog niet alle bezwaren weggenomen.

„Ongericht gegevens verzamelen van onschuldige mensen, dat willen we niet”, aldus SP’er Ronald van Raak. „Minister Ollongren belooft opnieuw dat de AIVD en MIVD zorgvuldig zullen omgaan met het ‘sleepnet’, maar weigert dit middel uit de wet te halen. Daarmee zijn alle toezeggingen van de regering boterzacht en legt zij het ‘nee’ van de kiezers hooghartig naast zich neer.”

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg ziet in de wijzigingen wel „verbeteringen”. „Maar het kabinet is wel op het minimale van het minimale gaan zitten. Zo houden we zorgen over het doorgeven van ongelezen data aan buitenlandse inlichtingendiensten.”