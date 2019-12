Oppositie: meer nodig voor basisonderwijs

De linkse oppositie in de Tweede Kamer vindt het terecht dat leraren in het basisonderwijs meer gaan verdienen. Tegelijkertijd hameren PvdA en SP erop dat de nieuwe cao de problemen in het onderwijs niet oplost, en dat daarvoor blijvend hogere investeringen nodig zijn.

„Iedereen weet dat dit volstrekt onvoldoende is om het structurele probleem van het lerarentekort aan te pakken”, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher. „Ook vandaag zijn er scholen dicht en worden kinderen naar huis gestuurd. Het is crisis, het kabinet moet veel meer doen.”

„Mooi dat geld wat klaar ligt nu naar leraren kan”, vindt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. „Maar wil je de onderwijscrisis en het lerarentekort echt oplossen dan is structureel veel meer nodig.” Zij geeft dan ook „alle steun” aan leraren die in januari gaan staken.