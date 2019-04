Oppositie legt Dekker vuur aan schenen

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) moet duidelijk maken waarom niet eerder maatregelen getroffen zijn om drama’s als de moord op Anne Faber te voorkomen.

Oppositiepartijen PvdA, SP en SGP drongen daar woensdag op aan bij het begin van een Kamerdebat over deze zaak.

„Hoe kon het zo mis gaan?”, wilde SGP-fractieleider Kees van der Staaij weten. Volgens SP-Kamerlid Michiel van Nispen is het vertrouwen in de overheid door deze tragedie geschaad. Hij wil van Dekker helder maakt hoe het kan worden hersteld.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken onderstreepte dat er al voor de moord op Faber gevallen waren waarbij „fout op fout” werd gestapeld door justitie. Ze noemde onder meer de moord op voormalig D66-minister Els Borst. Het debat moest overigens kort worden stilgelegd omdat Kuiken tijdens haar inbreng duizelig werd.

Minister Sander Dekker heeft niet van 21, maar van 24 gedetineerden onterecht toegekende vrijheden ingetrokken naar aanleiding van de vernietigende rapporten over de moord op Anne Faber. Dat schreef de bewindsman vanochtend voorafgaand aan het debat aan de Tweede Kamer. De drie werden in een eerdere brief van Dekker „abusievelijk niet vermeld”, schrijft hij. De drie zijn teruggehaald naar een gevangenis.

Dekker schrijft verder dat hij al bij zijn aantreden in 2017 wist dat vrijheden werden toegekend aan gedetineerden die vastzaten voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, die daar eigenlijk niet voor in aanmerking mochten komen. Pas toen hij de onderzoeksrapporten over de moord op Anne Faber te zien kreeg, werd hem duidelijk dat daar „enkele serieuze kwetsbaarheden” aankleefden.

