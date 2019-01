Oppositie kritisch over opzet wietproef

De oppositie in de Tweede Kamer is erg kritisch over de proef met een gesloten coffeeshopketen. SP en GroenLinks zijn bang dat de opzet te beperkt is om tot bruikbare informatie te leiden. Andere partijen zoals de PVV zien het als een stap in de verkeerde richting en zien het liefst morgen alle coffeeshops dichtgaan.

Het experiment, waarbij coffeeshops in geselecteerde gemeenten hun voorraad krijgen van door de staat gekozen telers, is een heikel punt uit het regeerakkoord. D66 en VVD zijn voorstander, maar CDA en CU zijn er eigenlijk tegen.

Aanpassing van de huidige opzet lijkt daarom onwaarschijnlijk, maar dat is toch waar Michiel van Nispen (SP) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) donderdag tijdens een debat op aandrongen. Ze wijzen erop dat de Raad van State, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en een commissie die een advies over de proef opstelde, een proef met tien gemeenten als te kleinschalig beschouwen.