Oppositie kritisch over deelname Air France-KLM

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer tonen zich kritisch over de manier waarop het parlement is betrokken bij de aankoop van aandelen in Air France-KLM. Onder meer de SP en de PvdA willen van het kabinet weten waarom bijvoorbeeld zelfs de fractievoorzitters van de partijen niet eerder op de hoogte werden gesteld.

Minister Wopke Hoekstra informeerde vorige week de financiële woordvoerders van de partijen over de deelname in Air France-KLM. Die moesten daarbij wel een geheimhoudingsverklaring tekenen, en mochten de leiders van hun partijen niet eerder inlichten. „Had de Tweede Kamer de optie de aankoop te verwerpen?”, vraagt SP-Kamerlid Mahir Alkaya zich af.

Ook Henk Nijboer (PvdA) wil weten waarom de Kamer niet van tevoren is is geraadpleegd. Hij en andere Kamerleden wijzen op het budgetrecht, dat het parlement het recht geeft de uitgaven van de staat goed of af te keuren.

Naast de kritiek klonk er ook opnieuw veel lof voor de actie van het kabinet.