Oppositie kritisch over brief burgerdoden Irak

Ze willen vooral dat de Kamer beter geïnformeerd wordt bij dergelijke gebeurtenissen. De oppositie daarentegen is kritisch en voorspelt een „heel zwaar debat” voor premier Mark Rutte en minister Ank Bijleveld (Defensie).

Bij een aanval van Nederlandse F-16’s op Hawija in juni 2015 vielen tientallen doden. Daarna is de noodklok niet geluid binnen het kabinet, onder meer omdat Defensie niet over officiële cijfers over burgerdoden beschikte. Rutte is „vermoedelijk” op de hoogte gesteld „op een niet alarmerende toon”, bleek uit de brief van Bijleveld.

Toenmalig minister Jeanine Hennis van Defensie informeerde enkele weken na de aanval de Kamer onjuist over mogelijke burgerdoden door Nederlandse acties in Irak. Dat werd pas begin deze maand bekend en leidde tot boze volksvertegenwoordigers. Een groot deel van de oppositie zegde vervolgens het vertrouwen in Bijleveld op.

Dat onjuist informeren van de Kamer was dé grote fout, meent Martijn van Helvert (CDA). Maar daar is volgens hem het vorige debat al over gegaan en zijn excuses voor gemaakt. De les die getrokken kan worden is dat Defensie in dit soort gevallen meer openheid moet betrachten, zegt hij.

Ook Rob Jetten (D66) vindt dat Defensie onvoldoende transparant is geweest. Het ministerie had meer moeten doen om de onderste steen boven te krijgen. Rutte moet volgens hem in het debat - vermoedelijk woensdag - bevestigen dat het in de toekomst anders zal gaan. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vindt dat Bijleveld „maximale openheid” heeft gegeven, maar dat de informatievoorziening aan de Kamer beter moet.

De oppositie vindt dat de brief een „vrij ontluisterend en ongeloofwaardig beeld” schetst, zegt Jesse Klaver (GroenLinks). Geert Wilders (PVV) vindt de brief „weinig geloofwaardig”. SP-leider Lilian Marijnissen snapt niet dat de alarmbellen niet zijn afgegaan na mediaberichten over burgerdoden bij de aanval. De brief roept nog veel vragen op, laat John Kerstens (PvdA) weten. Ook hij vindt dat Defensie transparanter moet worden.