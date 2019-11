Oppositie krijgt stikstofadvies RIVM nog niet

Het kabinet is niet van plan de oppositie nu al te laten delen in adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de aanpak van het stikstofprobleem. Pas als de regering zelf met concrete maatregelen komt, waarschijnlijk volgende week, worden ook de doorrekeningen openbaar. Dat meldt verantwoordelijk minister Carola Schouten.

Kabinet en coalitiepartijen werken aan maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Bijvoorbeeld door de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen hopen zij ruimte vrij te spelen om met name de bouw van woningen vlot te trekken. Veel projecten liggen stil omdat volgens de Raad van State te makkelijk vergunningen zijn afgegeven voor activiteiten waarbij stikstofverbindingen vrijkomen.

Het RIVM helpt door van al die maatregelen de effecten in kaart te brengen. De linkse oppositie wil die informatie ook graag hebben, maar zal dus moeten wachten totdat kabinet en coalitiepartijen er onderling uit zijn. „Helaas voorspelbaar”, aldus Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks.