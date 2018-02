Oppositie kraakt verhaal afschaffen referendum van D66 en Ollongren

De oppositiepartijen kraken het verhaal van minister Kajsa Ollongen van Binnenlandse Zaken en haar partij D66 over de afschaffing van het raadgevend referendum. De Tweede Kamer praat dinsdag opnieuw over het referendum, nadat het tumultueuze debat donderdag was onderbroken.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak noemt de argumenten van Ollongren om geen referendum meer te houden over de afschaffing van het referendum „een cirkelredenering”. Hij wijst erop dat de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, zegt dat het een politieke vraag is of het wenselijk is om geen referendum meer te houden over de afschaffing en niet alleen een juridische.

Martin Bosma van de PVV ziet „een pijnlijk tafereel van een minister die geen argumenten heeft, geen tekst”. Volgens hem trekt D66 ten strijde tegen de idealen waar de partij voor is opgericht.

D66-Kamerlid Rob Jetten hield vol dat het raadgevend referendum niet effectief is en dat zijn partij alleen een bindende variant wil. PvdA’er Attje Kuiken herinnerde hem eraan dat zijn partij niet voorop zou lopen om het raadgevend referendum af te danken. Daarop stelde Jetten dat de afschaffing „voor andere fracties in de coalitie belangrijker was dan voor ons”.

Coalitiepartner VVD kreeg het ook te verduren. VVD’er Sven Koopmans betoogde vooral dat het referendum „een middel is om oppositie te voeren en niet om de democratie te verbeteren”.