Oppositie hekelt rol Rutte in stikstof-dossier

Premier Mark Rutte heeft zich veel te laat in de stikstofdiscussie gemengd en oplossingen voor het probleem bleven te lang uit, vindt de oppositie in de Tweede Kamer. De woede van de partijen richt zich in het debat over de stikstofmaatregelen vooral op de premier.

Rutte had veel eerder moeten zien aankomen dat het "fout dreigde te gaan" met het stikstofbeleid waar de Raad van State in mei dit jaar een streep door zette, vindt PVV-leider Geert Wilders.

"Nederland heeft al jaren een stikstofprobleem. Daar is al jarenlang voor gewaarschuwd", zegt SP-Kamerlid Frank Futselaar. "Waarom heeft het zo lang moeten gebeuren voordat het kabinet met een oplossing kwam?" Die vraag stelt ook PvdA’er William Moorlag. "Hij noemt het zelfs de grootste crisis van zijn premierschap", zegt de sociaaldemocraat verontwaardigd.

Zelfs de SGP, normaal gesproken een partij die zeer loyaal is aan de regering, haalde fel uit. Het kabinet lijkt op een "konijn dat verstijfd in naderende koplampen zit te staren", vindt Kamerlid Roelof Bisschop.