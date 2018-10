Oppositie haalt uit naar Rutte na ommezwaai

De oppositie heeft fel uitgehaald naar premier Mark Rutte na diens plotselinge besluit het schrappen van de dividendbelasting opnieuw te wegen. Volgens PVV-leider Geert Wilders is Rutte afgegaan als een gieter toen Unilever aankondigde de verhuizing van Londen naar Rotterdam uit te stellen.

Wilders noemde Rutte aangeschoten wild. Unilever zou de premier een „mes in de rug” hebben gestoken. Rutte wilde de taks voor het bedrijfsleven immers afschaffen om Nederland aantrekkelijker te maken voor multinationals. Door het besluit van Unilever gaat de coalitie het schrappen heroverwegen.

Ook de SP is laaiend. Heel Nederland protesteerde een jaar lang tevergeefs tegen de afschaffing en Rutte maakt nu een ommezwaai door slechts één bedrijf, is het verwijt van Lilian Marijnissen „Opeens kan alles. Ons land wordt geregeerd door Unilever, en Mark Rutte is zijn loopjongen.”