Oppositie eist berouw en wil andere koers van Grapperhaus

Minister Grapperhaus moet zich vanaf nu fors milder gaan opstellen als handhaver van de coronamaatregelen. Alleen zo kan hij de enorme geloofwaardigheidscrisis waarin hij dreigt te belanden, nog enigszins afwenden.

Concreet betekent dit dat van de tot dusver opgelegde coronaboetes opnieuw moet worden bezien of ze wel stand kunnen houden. Hetzelfde geldt voor de aantekening die veel burgers, na de constatering dat zij in overtreding waren, op hun justitiële documentatie (strafblad) hebben gehad. Die eis legden veel oppositiepartijen woensdagavond op tafel, in een Kamerdebat waarin ook de positie van minister Grapperhaus aan de orde kwam.

De bewindsman, die ruim anderhalve week geleden hertrouwde, kwam in opspraak nadat foto’s van zijn bruiloftsfeest uitlekten. Op de eerste set van beelden was te zien dat zijn gasten de anderhalve meter regel niet altijd in acht namen. Dinsdag doken beelden op waaruit blijkt dat ook de minister zelf een arm om de schouders van zijn familieleden sloeg.

Woordvoerders van onder meer PvdA, SP, DENK, PVV en Partij voor de Dieren namen Grapperhaus in wisselende bewoordingen de maat. Daarbij vielen termen als hypocrisie en klassenjustitie (Wilders). PvdA en GroenLinks benadrukten vooral dat de minister te kampen heeft met een geloofwaardigheidsprobleem. Zij riepen in herinnering hoe Grapperhaus in een eerdere fase van de coronapandemie harde taal uitte jegens burgers die het niet al te nauw met de regels namen. Dergelijk gedrag viel volgens hem niet te tolereren, zo zei hij, en om die reden hoorden overtredingen volgens hem ook op iemands strafblad zichtbaar te zijn.

De wens om milder te gaan handhaven leeft al langer bij de oppositie, maar de oproep om de teugels wat te laten vieren, werd tot nu toe steeds door het kabinet geblokkeerd. Gegeven die discussie komt de ophef rond Grapperhaus de oppositie nu prima uit: het is een drukmiddel om hem alsnog te bewegen tot een andere koers.

Om de druk zo hoog mogelijk op te voeren, spraken de oppositiewoordvoerders zich bewust nog niet uit over de vraag of de bewindsman hun steun nog geniet. Eerst willen zij horen welke spijtbetuigingen Grapperhaus later op de avond nog in petto heeft en of hij inderdaad bereid is tot een milder sanctiebeleid.

CDA-woordvoerder Heerma voerde aan dat toezichthouders de laatste weken al milder zijn gaan handhaven door overtreders eerst te waarschuwen en ze pas daarna te beboeten. Hij pleitte ervoor de vormgeving van de handhaving vooral later aan de orde te stellen, namelijk als de Kamer zich buigt over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Aannemelijk is echter dat de oppositie om haar wensen te onderstrepen vanavond nog met moties komt. Dan moet ook duidelijk worden of partijen er genoegen mee nemen als alleen de toekomstige koers milder wordt, óf dat zij, net zoals Wilders, willen dat ook reeds opgelegde boetes worden teruggedraaid.

Behalve minister Grapperhaus kreeg ook minister De Jonge er stevig van langs. SP en DENK namen daarbij het voortouw. Zij noemden het onverteerbaar dat burgers steeds langer moeten wachten op de uitslag van een coronatest, omdat ondanks eerdere opschalingen de grenzen van de testcapaciteit alweer in zicht dreigen te komen.