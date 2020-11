Oppositie boos dat De Jonge coronabeleid eerst met pers bespreekt

De oppositie in de Tweede Kamer is gepikeerd omdat zorgminister Hugo de Jonge dinsdag tegenover journalisten heeft gesproken over een mogelijk aanscherping van de coronamaatregelen, in plaats van de gehoopte versoepeling richting de feestdagen. De Kamer is daarover niet geïnformeerd.

PVV-leider Geert Wilders hoorde De Jonge naar eigen zeggen „uitgebreid” spreken over het coronabeleid, toen hij zelf met journalisten stond te praten buiten de plenaire zaal. „Ik kan er niet tegen als bewindslieden de pers te woord staan, en wij het hier niet weten en er niet over kunnen debatteren.”

Wilders wil hier uiterlijk volgende week een coronadebat over met De Jonge en met premier Mark Rutte. „En niet pas nadat ze weer een persconferentie hebben gegeven. Anders had hij zijn mond moeten houden. Als hij met de pers praat, dan ook hier.”

Zijn verzoek kan op brede steun rekenen bij de andere oppositiepartijen. SP’er Frank Futselaar noemt het „een structureel probleem en een oorzaak van grote ergernis” dat de pers zaken eerder hoort dan de Kamer. Ook de recente besmettingscijfers geven voldoende aanleiding tot een debat, vindt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen.

De coalitiepartijen willen evenwel pas debatteren als het kabinet weer concrete stappen heeft aangekondigd in een persconferentie. De eerstvolgende wordt pas op 8 december verwacht. Zij wijzen er bovendien op dat De Jonge volgende week in de Kamer de begroting van zijn departement verdedigt.