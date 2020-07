Opnieuw zuidelijk bezoek voor premier Rutte om herstelfonds

Opnieuw komen leiders van Zuid-Europese landen langs bij premier Mark Rutte om te praten over het Europees herstelfonds en de Europese begroting voor 2021-2027. Eerst komt maandag de Spaanse premier Pedro Sánchez voor de lunch waarna minister-president António Costa van Portugal zijn opwachting maakt voor het diner.

Afgelopen vrijdag was de Italiaanse premier Giusepppe Conte al bij Rutte om over dezelfde onderwerpen te praten. Een dag eerder was Rutte voor een werkdiner in Berlijn bij bondskanselier Angela Merkel. Duitsland is tijdelijk voorzitter van de EU.

Het intensieve diplomatieke spel heeft alles te maken met de EU-top aan het eind van de week. Daar wil Duitsland, maar ook de Europese Commissie, graag een doorbraak bereiken over het herstelfonds ter bestrijding van de coronacrisis en over de meerjarenbegroting.

Rutte wil dat in ruil voor geld uit het fonds Frankrijk, Italië en Spanje garanties geven dat ze onder meer de arbeidsmarkt en de pensioenstelsels gaan hervormen. Ook ziet Den Haag het liefst dat het herstelfonds van mogelijk 750 miljard euro leningen gaat verstrekken en geen subsidies.

Verder wil Nederland niet dat de begroting van de EU gaat stijgen na het vertrek van de Britten. Ook wil Rutte de korting op de afdracht aan de EU behouden. In het laatste voorstel van EU-president Charles Michel gebeurt dat ook. Twee derde van het fonds zou echter uit subsidies bestaan, maar wel verbonden aan voorwaarden. Ook wil Michel de meerjarenbegroting nog laten stijgen.