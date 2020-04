Opnieuw wordt de invoering van de Omgevingswet uitgesteld

De grootste wetswijziging sinds 1848, de Omgevingswet, wordt opnieuw uitgesteld. Een verantwoorde inwerkingtreding volgend jaar is door alle maatregelen in verband met de coronacrisis niet meer mogelijk, aldus minister Stientje van Veldhoven (Wonen en Milieu).

De wet vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke ordening en leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet worden 26 wetten ineengeschoven. De nieuwe wet moet leiden tot snellere procedures, bijvoorbeeld om een vergunning voor een verbouwing te krijgen.

Van Veldhoven gaat overleggen met onder meer gemeenten over een nieuwe datum. „Daarbij hecht ik eraan te benadrukken, dat het niet gaat over de vraag of het stelsel in werking treedt, maar wanneer”, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Het oorspronkelijke plan was dat de wet al in 2018 in werking zou treden.