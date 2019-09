Opnieuw tik voor Baudet in peilingen

De interne ruzies bij Forum voor Democratie lijken behoorlijke invloed te hebben op de populariteit van de partij onder de Nederlandse kiezers. In de jongste peiling van EenVandaag verliest de partij zeven van de achttien virtuele zetels die ze in juli nog had.

De ruzie tussen oprichters Thierry Baudet en Henk Otten heeft de gemoederen flink beziggehouden bij FVD. Partijleider Baudet zette Otten, voormalig penningmeester en lijsttrekker voor de Eerste Kamer, uit de jonge partij. Het geroyeerde lid is in de Eerste Kamer zijn eigen fractie begonnen, en nam twee oud-FVD-senatoren mee.

Tijdens een partijavond in Zaandam op maandag liet Baudet nog weten de perikelen achter zich te willen laten. De partij richt zich nu op de verkiezingen voor de Tweede Kamer die in maart 2021 plaatsvinden. Maar de kiezer lijkt de problemen niet zo snel te vergeten. Waar de partij in april nog op 24 zetels stond, moet FVD het nu met 11 doen.

Vooral de PVV lijkt te profiteren van het gerommel bij FVD. Ten opzichte van vorige maand won die partij vier virtuele zetels. Otten plukt nog niet de vruchten van de problemen bij zijn oude partij. Slechts een op de tien FVD-stemmers is geïnteresseerd in de partij die hij wil oprichten.

Ook in de peiling van Maurice de Hond voelt Baudet het electorale effect van de problemen bij zijn partij. In de peiling van De Hond van zondag stond FVD op 16 zetels, ten opzichte van 22 zetels in begin juli.