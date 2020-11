Opnieuw oproep voor thuiswerken en naleving regels in winkels

Het kabinet roept samen met de werkgevers en vakbonden mensen opnieuw op om zoveel mogelijk thuis te werken om het coronavirus te bestrijden. Als hiervoor belemmeringen zijn, moeten die sneller worden aangepakt. Ook moeten winkeliers er beter voor zorgen dat klanten zich echt aan de beperkende coronamaatregelen houden. Volgens het kabinet zijn er grote verschillen in de naleving. Grote winkelketens moeten het voortouw gaan nemen om het toezicht in winkelgebieden te regelen.

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) hebben daarover vrijdag afspraken gemaakt met de bazen van grote ketens. Het idee is dat niet alleen winkelpersoneel erop let dat klanten zich houden aan de regels, maar dat er ook publieke handhaving komt. Daarover wordt binnenkort verder gesproken.

De twee bewindslieden en hun collega Wouter Koolmees van Sociale Zaken hebben met de vakbonden en werkgevers ook afgesproken dat zij het belang van thuiswerken meer gaan benadrukken. Premier Mark Rutte had in het coronadebat woensdag al gezegd dat het aantal thuiswerkers „zichtbaar moet toenemen”. In de tweede coronagolf lijken toch meer mensen naar hun werk te gaan dan in de eerste golf in het voorjaar.

Verder komt er een digitaal platform waarop werkgevers en werkenden alle informatie over thuiswerken, regels en tips kunnen vinden. Daarnaast lopen er campagnes over thuiswerken. Op 16 november komt er vanuit Sociale Zaken nog een bij over mentale fitheid.