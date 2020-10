Opnieuw nertsen op drie bedrijven besmet met coronavirus

Opnieuw zijn bij dieren op drie nertsenbedrijven besmettingen met het coronavirus ontdekt. In totaal zijn nu 67 van de in totaal 128 houderijen besmet geraakt, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het gaat dit keer om nertsenbedrijven in Neerkant (gemeente Deurne), in Vredepeel (Venray) en in Sevenum (gemeente Horst aan de Maas). Het bedrijf in Neerkant heeft ongeveer 8100 moederdieren, in Vredepeel zijn dat er 450 en in Sevenum 7000.

In Neerkant en Sevenum kwamen de besmettingen naar voren uit het monitoringssysteem, waarbij de dieren wekelijks worden getest. In Vredepeel was er een serologische controle, die aantoonde dat dieren al antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed hebben. De bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd.