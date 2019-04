Opnieuw is oorlogsheld Kroon in opspraak

Op de dag dat majoor Marco Kroon tot Ridder in de Militaire Willems-Orde was geslagen, zei hij te hopen in de toekomst een voorbeeld voor jongere militairen te kunnen zijn. Dat was in mei 2009. Tien jaar later blijkt het anders te zijn gelopen.

Opnieuw moet Kroon voor de rechter verschijnen. Ditmaal wegens een incident tijdens carnaval in Den Bosch vorige maand. Hij gaf een kopstoot aan een agent en wordt vervolgd voor schennis van de eerbaarheid, belediging en eenvoudige mishandeling.

Een held van onbesproken gedrag die het leger op een positieve manier zou kunnen vertegenwoordigen in het openbaar en bij officiële gelegenheden. Daarop hoopte het ministerie na jaren van slecht nieuws en bezuinigingen. Maar een jaar nadat hij tot Ridder was geslagen ging het al mis.

„Dit is niet het soort publiciteit voor een drager van de Willems-Orde waarop we zitten te wachten”, zei minister Eimert van Middelkoop (Defensie) destijds. Kroon werd uiteindelijk vrijgesproken van drugsbezit. Hij kreeg wel een boete voor het bezit van stroomstootwapens.

Na deze zaak eiste hij schadevergoeding van de Staat wegens onterechte vervolging. Kroon had gehoopt op excuses of een ander gebaar voor de „enorme” emotionele en materiële schade die hij door de onterechte vervolging heeft opgelopen, zei zijn advocaat. Een paar maanden later liet Kroon de zaak alsnog vallen.

Hij keerde terug naar het Korps Commando Troepen, de eenheid waarmee hij in 2006 zijn onderscheiding verdiende. In 2014 ging hij naar Mali om daar deel te nemen aan de VN-missie Minusma. Een paar maanden eerder bracht hij zijn eerste boek uit over zijn ervaringen als commando in Afghanistan.

Vorig jaar kwam hij opnieuw in opspraak. Hij zei tijdens een geheime operatie in 2007 een Afghaanse vijand te hebben gedood. Hij had dit tien jaar stilgehouden voor zijn werkgever. Defensie was hier op z'n zachtst gezegd niet blij mee. Het OM deed onderzoek, maar dat bood geen uitsluitsel.

Onder commando's die aan de betreffende missie hadden deelgenomen, ontstond daarna beroering. Een aantal van hen riep Kroon op zich niet meer in de media uit te laten over de zaak. Defensie haalde na Kroons uitlatingen een aantal commando's terug uit het missiegebied, meldde Nieuwsuur.

Uiteindelijk bleek alle ophef geen gevolgen te hebben voor de loopbaan van Kroon. Na een gesprek met minister Ank Bijleveld werd besloten dat hij bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht zou blijven. En nu is er weer een affaire. Onduidelijk is nog welke gevolgen die zal hebben voor de carrière van de oorlogsheld.