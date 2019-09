Oplossing in zicht voor import vee na brexit

Het kabinet is bereid de portemonnee te trekken om een keurpunt voor levend vee uit Groot-Brittannië in een ferryhaven mogelijk te maken. Zo’n inspectiepost is nodig als er een harde brexit zou komen. De Britten verlaten de Europese Unie op 31 oktober is het plan.

Het bedrijfsleven moet zorgen voor een keurpunt waar de medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het Britse vee kunnen controleren. Tot dusver is er geen overeenstemming bereikt, al is er wel een aanvraag ingediend. Maar het ministerie van Landbouw wil helpen.

Zolang het past binnen de Europese regels voor staatssteun wil Landbouw helpen „door onder strikte voorwaarden een subsidie te verstrekken voor de inrichting van een inspectiepost en een garantiestelling op het verlies op een eventuele grondpositie”. Dat schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

De sector krijgt een keurpunt lastig rond omdat er weinig levend vee uit Groot-Brittannië via de havens ons land binnenkomt. Ook is er volgens Blok onzekerheid over de beschikbaarheid van alternatieve routes om vee vanuit Groot-Brittannië naar de EU te brengen.