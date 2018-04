Opleggers met drugsafval in Belgisch Limburg

De politie in Belgisch Limburg heeft vrijdag een Nederlandse oplegger met drugsafval aangetroffen in Overpelt, niet ver over de grens. Het is de derde keer deze week dat in de regio gestolen opleggers zijn gevonden met vaten met drugsafval.

De oplegger in Overpelt bevatte plastic vaten met in totaal 15.000 liter chemisch afval, vermoedelijk uit een drugslaboratorium. De andere opleggers werden aangetroffen in Lommel en Neerpelt, samen goed voor ongeveer 30.000 liter afval.

Het Openbaar Ministerie in Hasselt laat weten dat het tezamen gaat om de grootste vondst van drugsafval ooit in de provincie. Het was al de veertiende vondst dit jaar In Belgisch Limburg. Over heel 2017 waren het er dertien.