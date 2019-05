Opkomst met 41,8 procent hoger dan in 2014

De opkomst bij de Europese verkiezingen donderdag was 41,8 procent, zo blijkt uit de gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP. Dat is meer dan bij de vorige Europese verkiezingen in 2014. Toen stemde 37,3 procent van alle kiesgerechtigden. Voor het eerst sinds 1989 kwam de opkomst boven de 40 procent uit.

Nergens in Nederland zijn zo weinig mensen naar de stembus gegaan als in het Noord-Brabantse Rucphen. De opkomst donderdag was slechts 26,3 procent. In het Groningse Pekela was het niet veel beter met een opkomst van 29,8 procent. Op Schiermonnikoog was de opkomst het hoogst. Vier op de vijf kiezers op het Waddeneiland gingen donderdag naar een stembureau.

Utrecht had de hoogste opkomst onder de provincies met 48,5 procent. Limburg is hekkensluiter met 37,2 procent. In Noord-Brabant stemde 37,6 procent.