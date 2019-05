Opkomst EU-verkiezingen hoger dan in 2014

De opkomst bij de Europese verkiezingen is een stuk hoger uitgevallen dan vijf jaar geleden. Volgens een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS is 41,2 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus gegaan om 26 Nederlandse afgevaardigden voor het Europees Parlement te kiezen. In 2014 was dat 37,3 procent.

De hoogste opkomst werd behaald bij de eerste Europese verkiezingen in 1979. Ruim 58 procent van de Nederlanders maakte toen de gang naar de stembus. Vijf jaar later daalde de opkomst naar bijna 51 procent. Daarna kwam de opkomst niet meer over de helft. Het absolute dieptepunt was 1999. Slechts drie op de tien Nederlanders stemden toen.

De opkomst voor Europese verkiezingen is altijd relatief laag. Bij verkiezingen voor gemeenteraden en Provinciale Staten brengt doorgaans iets meer dan de helft van de kiezers een stem uit. Wanneer een nieuwe Tweede Kamer wordt gekozen, ligt de opkomst rond de 80 procent.