Opening Lelystad Airport verder uitgesteld om coronacrisis

De opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld tot november volgend jaar. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Door de coronacrisis is het niet nodig dat de luchthaven, die vakantieverkeer van Schiphol moet gaan overnemen, nog dit jaar opengaat.

Door alle maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan is het vliegverkeer wereldwijd drastisch verminderd. Schiphol wordt deels gebruikt als parkeerplaats voor vliegtuigen die aan de grond worden gehouden. Daardoor zal van „overloop” dit jaar zeker geen sprake zijn, aldus Van Nieuwenhuizen.

Schiphol mag door afspraken met omwonenden al een paar jaar nauwelijks meer groeien. Lelystad Airport had al een paar jaar in bedrijf moeten zijn als luchthaven voor met name vakantieverkeer. Maar door gedoe over onder meer vliegroutes en de gevolgen voor natuur en milieu is dat al een paar keer eerder uitgesteld.

Van Nieuwenhuizen stuurde er tot dusver op aan dat Lelystad Airport uiterlijk dit najaar alsnog open zou gaan, zoals ook afgesproken in het regeerakkoord. Maar een gelopen koers was dat allerminst. Niet alleen de linkse oppositie maar ook de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn nog altijd zeer kritisch.

Die kritiek betreft vooral de effecten van de luchthaven op de natuur. Dinsdag bracht de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) naar buiten dat ze de stikstofneerslag door het vliegveld in eerdere berekeningen heeft onderschat. Deze ligt iets hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning nodig is, aldus de Commissie mer en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.