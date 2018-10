Openbaar Ministerie onderzoekt actie Russen

Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek begonnen naar de operatie van de Russische militaire inlichtingendienst GROe tegen de OPCW. Die actie werd in april verstoord door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

Dat zei MIVD-baas Onno Eichelsheim tijdens een persconferentie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie komt later donderdag met openbare aanklachten tegen zeven Russische inlichtingenofficieren. Daarin is ook de informatie meegenomen over de Russische operatie tegen de OPCW. Dat is een van de redenen waarom de dienst nu naar buiten treedt.

Vier agenten van de Russische militaire inlichtingendienst wilden het wifinetwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag hacken en zo onder meer inloggegevens bemachtigen. De Russen zijn na het ingrijpen door de MIVD het land uitgezet.

Waarom de vier het land uit zijn begeleid, en niet zijn opgepakt, blijft onduidelijk. Eichelsheim zei dat die beslissing de zijne was, en dat de politie niet betrokken was bij het onderzoek. Of dat betekent dat arrestaties niet mogelijk waren, liet de MIVD-baas in het midden.

Het was in ieder geval niet omdat de vier diplomatieke paspoorten hadden, aldus Eichelsheim. Die paspoorten waren niet in Nederland geaccrediteerd, waardoor de vier mannen geen diplomatieke immuniteit genoten.

Volgens minister Ank Bijleveld (Defensie) „was het voor ons belangrijk de informatie te verzamelen”. De operatie vond plaats in het kader van de Wet op de Inlichtingen en Veilheidsdiensten (WIV). Daardoor konden volgens haar de vier Russische agenten het land worden uitgezet en daarmee bleef hun apparatuur achter. „En daar is veel informatie uitgehaald. Dat zou anderszins veel moeilijker zijn geweest.”