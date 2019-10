Opdrachtnemer wil veel meer geld voor Zuidasdok

De bedrijven die werken aan het grootschalige Zuidasdok-project in Amsterdam, vragen daarvoor veel meer geld. Bouwcombinatie ZuidPlus meent dat er 50 procent meer betaald moet worden door alle vertragingen en de daaraan verbonden kosten. Dat zou neerkomen op bijna een half miljard euro extra.

Ook schat de organisatie in dat het project veel later wordt opgeleverd dan in 2028, zoals eerst gepland. Dat staat in een rapportage die verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Maar of de opdrachtgevers akkoord gaan met de „overschrijdingen” is nog verre van zeker.

Het gezamenlijk project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam zorgt ervoor dat een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt. Verder wordt de weg verbreed en komen er nieuwe openbaarvervoervoorzieningen.

Onenigheid over de duur en de kosten van het project „zet de samenwerking onder druk” tussen de verschillende partijen. Betrokken organisaties voeren onderling zelfs zelfs „escalatiegesprekken”.

Van Nieuwenhuizen heeft ook heeft voormalig VVD-minister Sybilla Dekker ingeschakeld om als zogenoemd onafhankelijk gezaghebber „nut en noodzaak” van het bouwproject Zuidasdok te onderzoeken.

Van Nieuwenhuizen kondigde in juli al aan dat ze een onderzoek wil naar Zuidasdok. Dat onderzoek zou kunnen leiden tot „mogelijke optimalisaties en versoberingen”, maar ook tot het beëindigen van onderdelen van de verbouwing.