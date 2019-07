Opdracht Belgische informatie weer verlengd

Voor de vijfde keer heeft de Belgische koning Filip zijn opdracht aan de twee informateurs verlengd die de weg moeten vrijmaken voor de vorming voor een federale regering. Het koninklijk paleis meldt dat de informateurs, de sociaaldemocratische minister van staat Johan Vande Lanotte en de liberale vicepremier Didier Reynders, verslag moeten uitbrengen van hun vorderingen op 17 augustus en 9 september.

Hun pogingen sinds de verkiezingen vlotten niet erg. Eind mei werd in Vlaanderen vooral rechts gestemd, terwijl in Wallonië en Brussel linkse partijen het goed deden. Zondag leek er even schot in de zaak te komen toen de informateurs voor het eerst de grootste partijen aan elke kant van de taalgrens, de Vlaamse N-VA en Franstalige PS, rond de tafel kregen. Maar maandag verklaarde PS-kopstuk Paul Magnette dat zijn partij niet van plan is met N-VA te regeren.

Toch geeft Vande Lanotte niet op. „Er zijn al belangrijke stappen vooruit gezet.”

België is wereldrecordhouder formeren: het duurde na de verkiezingen in 2010 541 dagen voordat er een regering was.