Ook Wilders ziet zich intussen als een messias

PVV-fractievoorzitter Wilders heeft er kennelijk geen moeite mee als mensen hem vergelijken met de Messias. Wie de politiek een beetje volgt, weet ondertussen dat FVD-voorman Thierry Baudet zichzelf ziet als een messias en de conservatief Bart Jan Spruyt als een voorloper, een soort van Johannes de Doper.

Sinds vorige week is er nog een politicus die zichzelf ziet als verlosser en dat is PVV-voorman Geert Wilders.

Hij stuurde zijn volgers op Twitter een afbeelding door van een geboeide Heere Jezus in de rechtszaal terwijl Pontius Pilatus zijn handen (in onschuld) wast. Links en rechts van de Messias staan twee Romeinse soldaten.

Baudet: Christelijk onderwijs het beste dat er is

Een of andere fan van de PVV’er plakte allemaal andere hoofden in de originele afbeelding. In de plaats van Pilatus staat een lachende premier Rutte. De hoofden van de soldaten zijn vervangen door die van de voormalige minister van Justitie, Opstelten, en de huidige, Grapperhaus. En die van de Heere Jezus door Wilders. „De geschiedenis herhaalt zich”, luidt het commentaar bij het plaatje.

De reacties zijn terecht overwegend negatief: „Blasfemisch”, „Walgelijk”, en: „Als ze denken dat ze Jezus zijn, is de inrichting niet ver meer verwijderd.”