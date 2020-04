Ook VVD voelt voor voorwaarden aan noodsteun bedrijven

De VVD wil ook bepaalde voorwaarden verbinden aan het tweede noodpakket aan bedrijven. Bedrijven die zich „ongepast” gedragen komen als het aan VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ligt niet in aanmerking voor overheidssteun.

Zo is het niet de bedoeling dat bedrijven die „steun van de overheid trekken om personeel in dienst te houden” als ze aan het einde van het jaar een hoop geld overhouden, bonussen uitkeren aan de top of besluiten aandelen terug te kopen of dividend uit te keren „op de manier waarop wij er meestal naar kijken”, zegt hij. Maar „de werkelijkheid is weerbarstiger dan wij kunnen bedenken”, voegt hij hieraan toe. " Er is altijd wel weer iemand met een voorbeeld waarbij zo’n precieze handeling wel maatschappelijk verantwoord was.”

Nu de coronamaatregelen zijn verlengd, werkt het kabinet aan een tweede steunpakket. Ingewijden laten weten dat daarbij ook naar voorwaarden wordt gekeken. Dat kan nu omdat er voor het opzetten van het tweede pakket, in tegenstelling tot de maatregelen die in maart zijn gepresenteerd, iets meer tijd is.

De VVD wil overigens wel voorkomen dat de overheid alleen maar eisen stelt om eisen te stellen. „Het moet geen chantage worden”, aldus Dijkhoff tijdens het coronadebat in de Kamer. „Je moet niet van een transportbedrijf vragen dat-ie geen CO2 meer uitstoot als-ie steun krijgt en van een kroeg dat-ie alleen nog maar alcoholvrij schenkt. Dan ben je zaken die je best mag wensen aan het vermengen met de doel van het steunpakket.”

Ook pleit Dijkhoff voor een apart horeca-plan voor de lange termijn. „Voor een langere periode. Want in menig anderhalvemeterkroeg kom je ook als je ooit weer open mag niet uit de kosten”, zegt de VVD’er. Hij vraagt het kabinet daarom om de tafel te gaan met de horecasector.