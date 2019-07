Ook vergoeding bij vluchtvertraging buiten EU

Passagiers die forse vertraging oplopen tijdens een rechtstreeks aansluitende vlucht buiten de EU, hebben recht op compensatie. De vluchten moeten wel in één enkele boeking zijn gekocht. De luchtvaartmaatschappij die de eerste vlucht heeft uitgevoerd draait op voor de kosten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dat bepaald.

Elf Tsjechische passagiers hadden een vlucht geboekt bij České aerolinie van Praag naar Bangkok via Abu Dhabi. Het tweede deel van de vlucht, uitgevoerd door Etihad Airways via een zogenoemde codesharingovereenkomst, kwam 488 minuten te laat aan. Bij een vertraging van meer dan 3 uur heeft een passagier volgens Europese regels recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro.

De Tsjechische maatschappij weigerde compensatie, waarop de passagiers naar de rechter stapten. Die vroeg om raad bij het EU-hof. De rechters in Luxemburg oordelen dat de vluchten in dit soort gevallen een geheel vormen en České aerolinie verantwoordelijk is voor de uitvoering. En dus ook voor de compensatie.

De maatschappij die de eerste vlucht heeft uitgevoerd kan zich niet „verschuilen achter de slechte uitvoering van een latere vlucht door een andere luchtvervoerder”, aldus het hof. Dat wijst erop dat de České aerolinie de vergoeding kan verhalen bij Etihad.