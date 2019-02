Ook Rutte speculeert over brexitmuppet

Volgens premier Rutte is minister De Jonge de brexitmuppet. Hij uitte dat vermoeden een dag na alle ophef over een spraakmakende campagne waarin een blauw en wollig monster Nederlandse ondernemers waarschuwt voor de gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie.

„Ik weet wie dat is. Ik heb er mijn vermoedens over, gezien de bouw et cetera. Dat is natuurlijk Hugo de Jonge”, zei Rutte. Hij reageerde daarmee op minister Stef Blok, die samen met de pop in de advertentie is te zien. Blok wil niet zeggen wie er in het poppenpak steekt, maar riep een ‘prijsvraag’ in het leven.

Ook Rutte waarschuwde voor de blauwe knuffel: „Want hoe lief die er ook uitziet, het is echt een vreselijk irritant poppetje.” Hij benadrukte de woorden van Blok: „Zorg dat brexit jou niet in de weg zit.”

De Jonge mengde zich donderdag al in de meligheid met een tweet: „Stef? Geef even een teken van leven zodat we zeker weten dat het goed is afgelopen! (wie van de collega’s zit eigenlijk in het pak?).”