Ook partij voor dieren in België

Ook Belgen kunnen voortaan stemmen op een partij die de rechten van dieren hoog in het vaandel heeft. DierAnimal wil volgend jaar meedoen met de verkiezingen voor het federale parlement. De zes oprichters presenteerden hun tweetalige partij maandag in Brussel. Het motto is ‘Voor dier, mensen en planeet’.

DierAnimal is tegen dierproeven en intensieve veehouderij. De partij strijdt verder onder meer voor mens- en diervriendelijke landbouw en duurzaam bosbeheer wereldwijd.

Het is de negentiende politieke partij in de wereld die de positie van de planeet en dieren centraal stelt, zegt de Nederlandse Partij voor de Dieren over de zusterorganisatie. Europarlementariër Anja Hazekamp was aanwezig bij de lancering. „Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich realiseren dat we kwetsbare waarden moeten beschermen: mededogen, duurzaamheid en respectvolle behandeling van mens en dier. Dát is wat we nodig hebben.”