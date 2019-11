Ook niet-Nederlandse uitreiziger hier berecht

Vrijwel iedereen die na een verblijf bij extremisten in Syrië en Irak weet terug te keren naar Nederland, wordt in Nederland berecht. Ook zij die het Nederlanderschap zijn verloren, verwacht Justitieminister Ferd Grapperhaus.

Het kabinet ziet strijders voor Islamitische Staat het liefst in Syrië of Irak berecht en neemt hen zo mogelijk hun Nederlandse nationaliteit af. Grapperhaus blijft „er geen voorstander van dat deze ongewenste vreemdelingen naar Nederland komen”, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Maar nu Turkije is begonnen met het uitzetten van uitreizigers, moet Nederland daar wel rekening mee houden. Ook al heeft Turkije volgens Grapperhaus’ ministerie nog geen Nederlandse jihadist op het vliegtuig gezet.

Uitreizigers die Nederland weten te bereiken, heeft het Openbaar Ministerie „in bijna alle gevallen” in het vizier, verwacht de minister. Zij worden vervolgd en zitten hun straf in Nederland uit. Daarna pas worden ze uitgezet naar het land van hun tweede nationaliteit.