Ook Limburgs Kamerlid Van Helvert wil CDA leiden

Ook Tweede Kamerlid Martijn van Helvert wil lijsttrekker van het CDA worden. De Limburger wil het opnemen tegen vicepremier Hugo de Jonge en staatssecretaris Mona Keijzer, zegt hij in het AD.

Ook als de CDA-leden hem tot aanvoerder kiezen en de partij vervolgens de premier mag leveren, wil Van Helvert niet het Torentje betrekken. Hij blijft in de Kamer en wil in dat geval de huidige minister van Financiën Wopke Hoekstra naar voren schuiven.

Hij heeft Hoekstra trouwens nog niet gevraagd. Vorige week liet die weten geen gooi te doen naar het leiderschap van het CDA. Hoekstra werd vooraf als belangrijkste kandidaat getipt voor het lijsttrekkerschap, samen met De Jonge.

Net als Keijzer sluit Van Helvert samenwerking met Forum voor Democratie niet op voorhand uit. „Maar Forum is wel eerst aan zet om te laten zien dat ze in Den Haag meer in huis hebben dan het doen van opmerkelijke uitspraken”, zegt hij in de krant.

Van Helvert is ontevreden dat zich nog geen kandidaten hebben gemeld buiten de Randstad. Hij is woordvoerder Buitenlandse Zaken en Defensie in de Tweede Kamer. Dat hij lijsttrekker wil worden is een verrassing.