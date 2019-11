Ook Landbouw Collectief welkom bij Rutte

Ook het Landbouw Collectief mag deelnemen aan een gesprek van boeren met premier Mark Rutte woensdag in het Catshuis in Den Haag over de stikstofproblemen. Een vertegenwoordiging is van harte welkom, laat een woordvoerder van Rutte weten.

In het collectief zijn meerdere boerensectoren, vakbonden en boerenprotestgroepen vertegenwoordigd. Omdat het Landbouw Collectief eerder nog niet was uitgenodigd, hadden boze boeren aangekondigd woensdag een demonstratie bij het Catshuis te houden.

Eerder dinsdag bleken drie andere organisaties van boze boeren alsnog welkom bij het onderhoud met Rutte en landbouwminister Carola Schouten. Het gaat om delegaties van LTO, Farmers Defence Force en Agractie Nederland.

Laatstgenoemde boerenorganisatie, die medeorganisator was van de protestacties op het Haagse Malieveld, had zich er eerder over beklaagd dat alleen willekeurige boeren waren uitgenodigd. Belangenorganisaties zouden buiten de deur worden gehouden.

Agractie was er dinsdagavond laat nog niet van op de hoogte dat ook het Landbouw Collectief mag aanschuiven bij het gesprek met Rutte. „Ons voorgenomen protest bij het Catshuis gaat daarom gewoon door”, aldus Ingrid de Sain van Agractie. Ongeveer driehonderd mensen hebben laten weten mee te doen aan de actie en dat ze met ongeveer 120 landbouwvoertuigen naar Den Haag komen.