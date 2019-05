Ook Klaver keert zich tegen huidig leenstelsel

Het leenstelsel voor studenten moet op de schop. Dat schrijft GroenLinks-voorman Jesse Klaver, wiens partij in 2015 voor het nieuwe stelsel stemde, in een brief aan de leden van de partij.

Vijf jaar geleden besloot het toenmalige kabinet de basisbeurs af te schaffen. In de plaats kwam een leenstelsel, met steun van GroenLinks.

GL-Kamerlid Zihni Özdil, die in de Kamer voor de partij het woord voert over hoger onderwijs, gooide afgelopen weekend de knuppel in het hoenderhok. In een interview met dagblad Trouw sprak hij zich uit voor afschaffing van het leenstelsel.

Klaver vindt dat de stelselwijziging niet zo heeft uitgepakt als de bedoeling was. „Het is duidelijk dat het kabinet de beloftes over kwaliteit en toegankelijkheid die gedaan zijn aan studenten niet waarmaakt. Het is duidelijk dat er problemen zijn met de doorstroming, leenangst en toename van stress. Het is duidelijk dat dit stelsel niet goed werkt.”

Hoe het stelsel moet worden aangepast, laat Klaver in het midden. Hij zegt er volgende maand dieper op in te willen gaan.

Ook Özdil sprak zich in het interview nog niet uit voor één alternatief, maar zegt wel dit: „Mijn voorkeur heeft echt: iedereen die studeert hoeft geen geld te betalen. Het moet publiek bekostigd zijn en voor iedereen toegankelijk en gratis.” Als mogelijke alternatieven noemt hij de terugkeer van een basisbeurs of „een systeem zonder collegegeld”.