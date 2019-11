Ook Kamerdebat in teken van stakende leraar

De landelijke stakingsacties in het onderwijs domineren woensdag ook de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Regeringspartijen noemen het eenmalige geld dat vorige week werd toegezegd een stap in de goede richting, maar oppositiepartijen vinden het geen oplossing voor de problemen waar het onderwijs mee kampt.

Vrijdag sprak minister Arie Slob met de bonden af dat er eenmalig 460 miljoen euro voor het primair en voortgezet wordt uitgetrokken.

Maar omdat dat geld niet structureel is, kan de loonkloof tussen beide onderwijsvormen er bijvoorbeeld niet mee worden aangepakt, benadrukken onder meer GroenLinks en de PvdA.

Regeringspartijen VVD en CDA erkennen dat met het geld niet alle problemen kunnen worden opgelost, maar Rudmer Heerema (VVD) noemde het wel „een goede stap” en zei dat voor niet alle problemen structureel geld nodig is.

Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) riep de Kamer op nu alvast toe te zeggen om na de volgende verkiezingen genoeg geld uit te trekken om de loonkloof te dichten, en de werkdruk te bestrijden.

D66 en de ChristenUnie gaven aan wel voor die oproep te voelen. Ook andere oppositiepartijen willen dat het extra geld ook na deze kabinetsperiode blijft, maar onder andere PvdA en SP vinden dat dat nu al moet worden vastgelegd.

VVD en CDA wilden niet vooruitlopen op hun plannen voor na deze kabinetsperiode.

De Algemene Onderwijsbond deed eerder een oproep voor jaarlijks 423 miljoen euro extra, om de ergste nood te lenigen.